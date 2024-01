La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi dal mercato soprattutto per le corsie laterali: gli occhi sono finiti in casa Verona per Ngonge e Faraoni

La Fiorentina è alla ricerca di rinforzi dal mercato soprattutto per le corsie laterali: gli occhi sono finiti in casa Verona per Ngonge e Faraoni.

Pradé sta per chiudere il cerchio perché le trattative per arrivare ai due giocatori sono molto avanzate. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la società viola avrebbe messo sul piatto 10 milioni per l’attaccante belga, mentre il terzino arriverebbe in prestito. A fare il tragitto inverso potrebbe essere Pierozzi, in uscita da Firenze.