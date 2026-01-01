Calciomercato Fiorentina, possibile scambio con un altro club di Serie A: i nomi e l’indiscrezione sulla trattativa

Calciomercato Fiorentina, Vanoli potrebbe accogliere Casadei in rosa con Mandragora che ritornerebbe a vestire la maglia del Torino

Il calciomercato della Fiorentina entra in una fase sempre più calda e dinamica, con nuove ipotesi che iniziano a prendere forma concreta. Nelle ultime ore, infatti, si sta facendo largo un’idea intrigante che coinvolge direttamente i viola e il Torino, due club storicamente attenti alle opportunità di scambio. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Mattia Moretto, sul tavolo ci sarebbe una possibile operazione che vedrebbe Cesare Casadei e Rolando Mandragora come protagonisti principali.

La Fiorentina, impegnata nella costruzione di una rosa più competitiva e sostenibile, guarda con grande interesse a profili giovani, fisici e con ampi margini di crescita. In quest’ottica, Casadei rappresenta un obiettivo ideale: centrocampista moderno, dotato di struttura atletica, inserimenti e qualità tecniche, è considerato un talento in grado di dare nuova linfa alla mediana viola. Il suo profilo risponde perfettamente alle esigenze emerse in questa fase del calciomercato Fiorentina, orientata a ringiovanire il reparto mantenendo però un buon livello di competitività immediata.

Dal lato Torino, invece, l’attenzione si concentra su Rolando Mandragora, centrocampista che conosce bene la Serie A e che garantisce esperienza, equilibrio e affidabilità tattica. I granata potrebbero valutare positivamente l’arrivo di un giocatore pronto all’uso, capace di inserirsi rapidamente negli schemi e di offrire continuità nel breve periodo. Mandragora, inoltre, rappresenterebbe una soluzione ideale per un club che punta a consolidare i risultati senza rinunciare alla solidità del centrocampo.

Al momento, è bene sottolinearlo, non esiste ancora un accordo definito tra le parti. L’operazione è allo stadio di idea concreta, in fase di valutazione da entrambe le dirigenze. Un ruolo chiave lo giocheranno le volontà dei due calciatori, oltre all’eventuale necessità di un conguaglio economico per equilibrare lo scambio. I prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi, soprattutto se i contatti tra Firenze e Torino dovessero intensificarsi.

In ogni caso, l’asse Firenze-Torino sembra destinato a scaldarsi ulteriormente. Il calciomercato della Fiorentina, tra strategie, valutazioni e opportunità, continua a offrire spunti interessanti, confermando come il club viola sia determinato a muoversi con attenzione ma anche con ambizione per rinforzare la squadra in vista delle prossime sfide.