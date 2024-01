Calciomercato Frosinone, Bonifazi nel mirino. Si tratta

Calciomercato Frosinone, Kevin Bonifazi è sempre più nel mirino dei gialloblu e con il Bologna si sta trattando per l’acquisto

Come riportato oggi da Di Marzio, il calciomercato si sta intensificando sempre di più in quel di Frosinone, e per potenziare la difesa Di Francesco vuole a tutti i costi Kevin Bonifazi del Bologna: alla ricerca di spazio.

Tra le parti si sta trattando con la consapevolezza che la fumata bianca potrebbe avvenire in poche settimane di tempo.