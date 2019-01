Viviani al Frosinone, è fatta: domani le visite

Calciomercato Frosinone, in arrivo Federico Viviani dalla Spal: domani il centrocampista sosterrà le visite mediche

Reduce dal pesante 0-5 contro l’Atalanta, il Frosinone si affida al mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Marco Baroni. I ciociari sono attualmente penultimi e sono al lavoro per individuare gli innesti ideali per fare il salto di qualità: per la mediana c’è Federico Viviani.

Accordo raggiunto con la Spal per l’arrivo del centrocampista di Lecco: mai utilizzato da Leonardo Semplici, appena 3′ in Coppa Italia, il ventiseienne domani sosterrà le visite mediche di rito con i gialloblu, per poi mettere nero su bianco il contratto col Frosinone.