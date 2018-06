I consigli di Antonini: «So cosa serve per far sognare i tifosi, Preziosi è carico»

L’ex Genoa Luca Antonini, oggi procuratore, analizza il calciomercato futuribile rossoblu evidenziando nell’attacco un nodo cruciale. Su Mandragora: «Vale anche più di 15 milioni»

Una vita da calciatore cambiata in un attimo: Luca Antonini oggi è dall’altra parte della barricata e di mestiere fa l’agente FIFA. Il calciomercato visto da un’altra prospettiva – ammette l’ex genoano, in rossoblu tra il 2013 ed il 2015 – è sicuramente un po’ meno stressante, anche se tanto è cambiato negli ultimi due anni: giocatori strapagati, quotazioni decisamente anormali per giocatori tutto sommato normali, tante anomalie. Chiedono così ad Antonini se anche il Genoa, il suo Genoa, potrà battere un colpo: la risposta è ovviamente affermativa. «Enrico Preziosi di nuovo al top? Il presidente è uno passionale, lo vedo carico. Avrà perso entusiasmo con le difficoltà delle ultime stagioni, ma ora che spuntano nuovi giocatori da scoprire, si trova nel suo – confida l’ex esterno avvicinato da La Repubblica di Genova oggi – . Negli ultimi anni il Genoa ha speso poco e bene: deve continuare così: innesti mirati, giovani scommesse capaci di far fare il salto di qualità».

Certo, qualcosa in più servirebbe comunque, come ammette lo stesso Antonini… «Per far sognare i tifosi ed arrivare a dei risultati veri serve continuità. Creare un gruppo base con senso di appartenenza che permetta di valorizzare subito i giocatori che si sceglie di far subentrare via via». Quale ex difensore, Antonini giudica completa la difesa genoana della prossima stagione con gli innesti di Federico Marchetti in porta e Domenico Criscito sulla fascia. A centrocampo invece, secondo l’ex rossoblu, servirebbe maggiore personalità e in attacco, con l’arrivo di Krzysztof Piatek («La libertà che aveva a Cracovia in Italia non ce l’avrà», rammenta Antonini), i problemi non sono di certo risolti. Ben vengano invece tutti i soldi pagabili per Rolando Mandragora dalla Juventus (leggi anche: CALCIOMERCATO: MANDRAGORA-GENOA, LE ULTIME): «I 15 milioni chiesti dalla Juve li vale tutti, e anche di più», sentenzia l’ex difensore scuola Milan. Un ricordo finale per l’esperienza genoana: «Appena entro a Marassi mi emoziono ancora adesso, solo a pensarci. Genova si fa amare anche per le atmosfere che regala: chi non conosce, non può capire».

Leggi anche: CALCIOMERCATO: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE