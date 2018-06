Mandragora II al Genoa: la Juve pioniera piazza la clausola e fa scuola

Mandragora-Genoa: oggi è il giorno decisivo. Il centrocampista della Juventus a un passo dal ritorno in rossoblu: per lui possibile l’acquisto a titolo definitivo con clausola di ricompra

Nessuna ulteriore protrazione di tempo: oggi Rolando Mandragora saprà se diventerà o no un giocatore del Genoa. Nel pomeriggio è previsto l’incontro tra la dirigenza della Juventus e quella rossoblu per tracciare il quadro degli affari in comune: si definirà ufficialmente il passaggio di Mattia Perin in bianconero (visite mediche già effettuate), quindi si parlerà appunto del giovane centrocampista, già approdato in Nazionale maggiore con Roberto Mancini, quest’anno in prestito al Crotone. Mandragora, prodotto del settore giovanile rossoblu, dovrebbe essere in qualche modo una parziale contropartita a Perin: nelle ultime ore il Grifone, preso atto dell’impossibilità di arrivare a Stefano Sturaro (ingaggio da 1,8 milioni di euro netti a stagioni e richieste importanti pure dalla Cina, leggi anche: CALCIOMERCATO: STURARO-GENOA, LE ULTIME), ha deciso di puntare totalmente sul napoletano classe 1997, acquistato dalla Juve nel 2016.

Un affare dai contorni ancora da definire: Mandragora, che in bianconero stenterebbe a trovare spazio, sarebbe ceduto a titolo definitivo al Genoa per circa 15 milioni di euro dilazionati più bonus (cifra che, appunto, potrebbe essere scalata da quella dovuta per Perin, ma gli affari dovrebbero rimanere comunque separati). La Juve però dovrebbe mantenere sul giocatore, attualmente sotto contratto sino al 2021, un diritto di ricompra non ancora ben quantificato: Genoa e Juventus sarebbero in teoria insomma i primi club italiani ad applicare la clausola resa famosa negli ultimi anni dai club spagnoli (Barcellona e Real Madrid soprattutto) sull’opzione di riacquisto dei giovani da quando, lo scorso primo giugno, è stata introdotta anche nel nostro regolamento (leggi anche: CALCIOMERCATO: ARRIVA LA RICOMPRA IN ITALIA). Con Mandragora il Genoa completerebbe un reparto, quello di centrocampo, che rischia di diventare davvero assai competitivo con Oscar Hiljemark confermato, Andrea Bertolacci a un passo dal riscatto dal Milan ed il giovanissimo Lorenzo Callegari in arrivo dal Paris Saint-Germain.

