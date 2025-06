Calciomercato Genoa, Karlsson obiettivo numero uno per i rossoblu. Il punto sulla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi puntati su Jesper Karlsson, duello con il PSV. Ecco la situazione attuale

Calciomercato Genoa in fermento: secondo quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio, il club rossoblù è tra le squadre interessate a Jesper Karlsson, esterno svedese di proprietà del Bologna. Il giocatore, reduce da un prestito al Lecce durante la seconda parte della stagione, non ha particolarmente brillato in Salento e potrebbe ora valutare nuove destinazioni.

Nel contesto del calciomercato Genoa si sta muovendo con decisione, individuando in Karlsson un possibile rinforzo per le corsie offensive. L’ex AZ Alkmaar, classe 1998, è seguito anche dal PSV Eindhoven, club che potrebbe puntare su di lui per sostituire Lang, destinato al Napoli dopo le difficoltà nell’arrivare a Ndoye.

Mp Empoli 15/03/2024 – campionato di calcio serie A / Empoli-Bologna / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Jesper Karlsson

Il rendimento di Karlsson in Serie A non è stato all’altezza delle aspettative: solo 2 gol, uno con il Bologna e uno con il Lecce. Numeri deludenti per un giocatore che due anni fa aveva un valore di mercato stimato attorno ai 18 milioni di euro. Oggi, secondo Transfermarkt, il suo prezzo si è abbassato fino a circa 4 milioni di euro.

Tifosi calciomercato genoa

Il Bologna, che lo acquistò nell’agosto 2023 per 11 milioni, sta valutando la possibilità di un nuovo prestito per rivalutare l’esterno. Ecco che il calciomercato Genoa, sempre attento a occasioni di rilancio, potrebbe rappresentare una destinazione ideale. Sullo sfondo resta il PSV, che lo riporterebbe in Eredivisie, il campionato dove Karlsson aveva saputo mettersi in mostra.

calciomercato genoa

Il calciomercato Genoa continua dunque a offrire spunti interessanti, con la dirigenza del Grifone che studia il colpo giusto per alzare il tasso tecnico sulle fasce. L’eventuale arrivo di Karlsson, seppur ancora da definire, conferma la volontà del club di investire su profili internazionali in cerca di riscatto.