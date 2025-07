Calciomercato Inter, accordo con il Genoa per quel giocatore: cifre e tutti i dettagli

Calciomercato Inter, accordo con il Genoa per quel giocatore rossoblù: ecco tutte le cifre e tutti i dettagli sull’operazione dei nerazzurri

L’Inter prosegue con determinazione nella pianificazione della rosa in vista della stagione 2025/26, con l’obiettivo primario di ringiovanire il reparto difensivo. Dopo aver monitorato a lungo Giovanni Leoni, promettente classe 2006 di proprietà del Parma, i nerazzurri sembrano aver cambiato rotta puntando con decisione su Koni De Winter, difensore centrale belga nato nel 2002, già protagonista in Serie A con la maglia del Genoa.

De Winter, cresciuto nel settore giovanile della Juventus e reduce da una stagione brillante sotto la guida di Patrick Vieira — ex centrocampista francese e ora tecnico del club ligure — ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui il Tottenham. Tuttavia, il giocatore ha espresso chiaramente la sua preferenza per l’Inter, desiderando restare in Italia, dove si è fatto notare con le maglie di Empoli e Genoa dopo il suo arrivo nel 2018.

Secondo quanto riportato dal portale belga Nieuwsblad e confermato dalla stampa italiana, l’Inter avrebbe già trovato un accordo personale con il difensore, che sarebbe pronto a firmare un contratto pluriennale. Il Genoa, da parte sua, valuta il cartellino di De Winter circa 25 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra significativa che il club di Viale della Liberazione sarebbe disposto a investire, a patto di completare alcune cessioni utili al riequilibrio del bilancio.

Tra i possibili partenti spiccano i nomi di Francesco Acerbi, esperto centrale classe ’88, Benjamin Pavard, ex Bayern Monaco con grande esperienza internazionale, e Yann Aurel Bisseck, giovane tedesco arrivato la scorsa stagione. Solo dopo aver concluso una o più di queste operazioni, la società potrà formalizzare l’acquisto di De Winter, fornendo così al tecnico Cristian Chivu — ex difensore rumeno e attuale allenatore dell’Inter — un innesto giovane, affidabile e già rodato nel campionato italiano.