Calciomercato Inter: addio Lautaro? Marotta pensa a Kean

L’Inter starebbe pensando a Moise Kean in caso di addio di Lautaro Martinez: l’ex Juve è un vecchio pallino di Marotta

Si allunga la lista degli attaccanti che potrebbero raccogliere l’eredità di Lautaro Martinez in caso di partenza in estate. Secondo Tuttosport l’ultimo nome sul taccuino di Marotta è quello di Moise Kean. Il classe 2000 non è si è trovato bene all’Everton e vorrebbe tornare in Serie A per non perdere il treno Europeo 2021.

Secondo il quotidiano torinese l’Everton non potrà chiudere più di 25 milioni per l’attaccante, cifra alla portata per i nerazzurri. Conte avrebbe così un attaccante dalle qualità fisiche e tecniche che si sposano perfettamente con le sue idee.