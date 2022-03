Inter, ecco l’idea per arrivare a Scamacca

Scamacca segna ancora e l’Inter vuole chiudere velocemente il colpo per l’estate: possibile trattativa alla Locatelli

L’Inter vuole anticipare la concorrenza e chiudere quanto prima il colpo Scamacca dal Sassuolo. L’ariete neroverde è andato ancora in gol contro il Venezia e ora l’idea dei nerazzurri sarebbe quella di un colpo alla ‘Locatelli’ stile Juventus.

Un prestito biennale e un pagamento posticipato per Scamacca, così l’Inter prova a battere il colpo per il futuro al quale poi aggiungerebbe anche Frattesi per ringiovanire la mediana. Lo riporta Calciomercato.com.