Calciomercato Inter, l’agente di due attaccanti uruguaiani in Italia

Calciomercato Inter: l’agente di Nunez e Alverez è in Italia e potrebbe incontrare la dirigenza nerazzurra

L’Inter punta un doppio colpo dall’Uruguay. Si tratta di Darwin Nunez, attaccante del Benfica, e Augustin Alvarez del Penarol.

Gli agenti dei due ragazzi sono in Italia e potrebbero nei prossimi giorni incontrare la dirigenza nerazzurra per capire se ci potrebbe essere un’apertura per la trattativa. A riferirlo Tuttosport.