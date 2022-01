Calciomercato Inter, bloccato Bremer: ora affondo per i talenti del Sassuolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero bloccato Bremer e ora puntano tutto sui gioielli del Sassuolo

L’Inter ha strappato un’opzione con il Torino per Bremer (che dovrebbe essere il sostituto di De Vrij in caso di cessione in estate) superando così la concorrenza del Milan.

Secondo quanto detto dal Corriere dello Sport, inoltre la dirigenza nerazzurra sta lavorando con il Sassuolo per arrivare a Frattesi, considerato la miglior alternativa possibile a Barella. Marotta e Ausilio tengono sempre d’occhio i due bomber azzurri della squadra emiliana: Scamacca e Raspadori.

