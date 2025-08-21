Calciomercato Inter: piazzato il colpo Diouf, le cifre. Domani sarà a Milano

Calciomercato Inter: piazzato il colpo Diouf, le cifre dell’affare. Domani il giocatore che arriva dal Lens sarà a Milano

L’Inter ha messo a segno il colpo tanto atteso per rinforzare la propria linea mediana. Dopo un’intensa fase di ricerca e trattative, il club nerazzurro ha definito l’acquisto di Andy Diouf, talentuoso centrocampista francese proveniente dal Lens. L’operazione, ormai conclusa, porterà il giocatore classe 2003 a Milano a titolo definitivo.

La trattativa ha subito un’accelerazione decisiva nelle ultime ore, culminata con il raggiungimento di un accordo verbale tra le due società. L’Inter verserà nelle casse del club francese una cifra complessiva di circa 25 milioni di euro, bonus inclusi, a testimonianza del forte investimento e della grande fiducia riposta nel potenziale del calciatore.

Superate le ultime formalità burocratiche, l’ufficialità è ormai imminente. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Diouf è atteso in Italia nella giornata di domani per sottoporsi alle visite mediche di rito. Successivamente, firmerà il contratto che lo legherà all’Inter per le prossime stagioni, mettendosi così a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Con l’arrivo di Diouf, la dirigenza interista chiude con successo la caccia al nuovo centrocampista. Nelle scorse settimane, il club aveva sondato con insistenza anche la pista che portava a Manu Koné del Borussia Mönchengladbach, ma le difficoltà nell’imbastire la trattativa hanno spinto Marotta e Ausilio a virare con decisione sul profilo del giovane francese. L’acquisto di Diouf rappresenta un innesto di qualità e prospettiva, aggiungendo dinamismo, fisicità e tecnica a un reparto già altamente competitivo, pronto ad affrontare le sfide del campionato e della Champions League.