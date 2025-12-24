Calciomercato Inter, Marotta spinge per provare a ritrattare quel giocatore. La situazione non lascia dubbi

Calciomercato Inter: Ederson resta il grande obiettivo dei nerazzurri. La situazione

Il match tra Atalanta e Inter non sarà importante solo sul campo, ma anche in chiave calciomercato Inter. La società milanese ha infatti messo nel mirino Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta, considerato fondamentale per rinforzare la mediana nerazzurra. L’interesse verso il giocatore non è nuovo: già la scorsa estate la dirigenza interista aveva seguito il polmone della Dea, senza però riuscire a concretizzare l’affare.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, il progetto dell’Inter per Ederson prevede un investimento di circa 60 milioni di euro. L’operazione era stata pianificata per luglio, ma è stata rimandata, lasciando aperto il sogno di portare il brasiliano a Milano. La dirigenza, guidata da Marotta e Ausilio, continua a considerarlo un elemento chiave per il centrocampo, anche in vista della finestra invernale, che si aprirà il 2 gennaio. In questa occasione, i contatti con l’Atalanta potrebbero essere riallacciati per gettare le basi di un’eventuale trattativa da chiudere in estate.

Il contratto di Ederson con l’Atalanta scade nel 2027, il che rende i bergamaschi forti nella trattativa, ma non impedisce ai nerazzurri di programmare l’acquisto. L’interesse dell’Inter per Ederson è inoltre legato al possibile futuro di Davide Frattesi. Se la mezzala della Nazionale dovesse partire, la società milanese accelererebbe per il brasiliano, individuato come profilo ideale per completare lo scacchiere tattico di Cristian Chivu.

In definitiva, il derby del mercato tra Atalanta e Inter va oltre il semplice confronto sul campo. L’obiettivo Ederson resta prioritario e il calciomercato Inter potrebbe vivere momenti decisivi già nei prossimi mesi, con un investimento significativo che potrebbe cambiare le prospettive del centrocampo nerazzurro.

