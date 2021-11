Calciomercato Inter: emissari in Argentina per Julian Alvarez. Le ultime

L’Inter si muove per Julian Alvarez: secondo i media argentini, Dario Baccin è allo stadio di Rosario per vedere il giocatore da vicino

L’Inter fa sul serio per Julian Alvarez. Secondo quanto riporta Olé, Dario Baccin (vice direttore sportivo nerazzurro) è è allo stadio Lisandro de la Torre – Gigante de Arroyito di Rosario per assistere al match tra Rosario Central e River Plate con l’intento di osservare dal vivo il classe 2000.

Ovviamente la lista delle pretendenti per il giocatore è lunga. Dal Siviglia al Real Madrid passando per Barcellona, Milan e Juve ma il club nerazzurro sta iniziando a gettare le basi per un colpo “alla Lautaro”.