Giovane Inter, i nerazzurri sono sulle tracce del talento del Verona: le ultime notizie sul possibile approdo alla corte di Chivu del classe 2003

Giovane Inter, il giocatore del Verona è sempre più vicino ad ad approdare in una big. E i nerazzurri pensano a lui per rinforzare l’attacco.

Nella difficile trasferta di Verona, l‘Inter si è trovata di fronte a un avversario particolarmente intraprendente: Giovane, l’attaccante brasiliano classe 2003, ha dimostrato grande vivacità in attacco. Il suo gol al 56′ contro i nerazzurri non è stato soltanto il primo in Serie A, ma anche la liberazione dopo nove giornate senza segnature. Una rete che, come riportato da Tuttosport, ha catturato l’attenzione della Giovane Inter, che monitora con interesse lo sviluppo del giovane talento brasiliano.

Ex Corinthians, Giovane si è sbloccato proprio contro la squadra che da tempo segue le sue evoluzioni. Prima di quel momento, era stato l’attaccante con il maggior numero di tiri senza riuscire a concretizzare. Contro l‘Inter, però, ha finalmente cancellato lo zero dal suo ruolino. La sua rete ha visto il brasiliano superare Bastoni e battere il portiere Sommer con il destro, il piede meno naturale, mostrando non solo determinazione ma anche tempismo e intelligenza tattica.

L’inizio di campionato di Giovane è stato decisamente impressionante. Attualmente, guida la classifica dei tiri nello specchio con 15 conclusioni, davanti a Orsolini (12), e ha anche fornito 3 assist, migliorando il suo contributo alla squadra. Inoltre, è tra i primi dieci per dribbling riusciti con 14, evidenziando la sua abilità nel creare superiorità numerica. Tuttavia, non mancano punti su cui lavorare: le 90 palle perse lo pongono al primo posto in questa particolare statistica, segno di un margine di miglioramento evidente.

Il profilo di Giovane non è identico a quello di Lookman, ma offre caratteristiche ricercate dall‘Inter: velocità, fisicità e controllo palla, che lo rendono pericoloso per qualsiasi difesa. Con i suoi 184 cm e 85 kg, il brasiliano si distingue per la capacità di crearsi spazio e incidere negli ultimi metri, qualità apprezzate anche dal tecnico Cristian Chivu.

Il rapporto tra Chivu e Giovane sembra molto positivo. Dopo la partita, l’attaccante ha raccontato: “Mister Chivu mi ha fatto i complimenti, dicendomi che ho fatto una grande partita. Sono in Italia da quattro mesi e ringrazio Chivu, le sue parole sono importanti e mi motivano”.

Per l‘Inter, Giovane rappresenta un’opzione concreta per rinforzare l’attacco. Il suo potenziale e la crescita in Serie A lo rendono un talento da seguire con attenzione, e la conferma delle prestazioni nelle prossime settimane potrebbe trasformarlo in una pedina fondamentale per i piani nerazzurri.