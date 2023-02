Calciomercato Inter, gli obiettivi Low Cost di Marotta

Calciomercato Inter, con Skriniar al PSG e Brozovic possibile partente, l’Inter sonda il mercato: ecco gli affari low cost

In prima pagina La Gazzetta dello Sport riporta i quattro colpi che l’Inter ha intenzione di preparare per rivoluzionare la squadra, in particolare dopo l’addio di Skriniar, direzione PSG, e di Brozovic, sempre più lontano da Appiano Gentile.

In difesa il nome principale è quello di Chris Smalling, colpo a parametro zero e difensore di esperienza, che prenderebbe il posto dello slovacco. L’altro nome è quello del turco Caglar Soyuncu, vecchio pallino di Ausilio che è in scadenza con il Leicester. A centrocampo si continua a seguire Kessie, si studia la formula del prestito, e Roberto Pereyra dell’Udinese: una mezzala offensiva che permetterebbe a Inzaghi di convertire Calhanoglu definitivamente a regista.