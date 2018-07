Mateo Kovacic è pronto a vivere una nuova avventura: il centrocampista ha annunciato al Real Madrid la volontà di lasciare il club

Potrebbe giungere al termine dopo tre stagioni l’avventura di Mateo Kovacic con la maglia del Real Madrid. Arrivato dall’Inter per 40 milioni di euro, il centrocampista croato non ha trovato molto spazio con le merengues e giungono importanti novità dalla Spagna: secondo quanto riporta l’edizione odierna di As, il classe 1994 avrebbe comunicato al club la volontà di lasciare Madrid in questa sessione di mercato.

Kovacic ha avuto un confronto con Julen Lopetegui, nuovo tecnico dei blancos, e ha confermato la sua intenzione. Il calciatore ha voglia di vivere una nuova esperienza per trovare più spazio e nelle ultime settimane diversi club si sono fatti avanti: dalla Juventus all’Inter, passando per la Roma e il Manchester City. Il Real Madrid è riluttante all’idea di venderlo, ma la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza…