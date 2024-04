Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome per l'attacco

Il calciomercato dell’Inter con Marotta e Ausilio è già iniziato con i due dirigenti che starebbero sondando il terreno per nuovi acquisti

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il nome nuovo per l’attacco sarebbe quello di Martial del Manchester United. Il francese dovrebbe lasciare i Red Devils per provare una nuova avventura. I nerazzurri ci pensano per avere una valida alternativa per l’attacco.