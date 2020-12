Calciomercato Inter: Nainggolan la carta per Cragno? Affare in salita, le ultime

Calciomercato Inter: Raja Nainggolan vorrebbe tornare al Cagliari e il club nerazzurro potrebbe chiedere Alessio Cragno in cambio

Secondo il Corriere dello Sport se a gennaio il Cagliari tornerà a farsi sotto per Radja Nainggolan, l’Inter potrebbe chiedere a Giulini di inserire nell’operazione il cartellino di Alessio Cragno.

Il portiere rossoblù gode di enorme stima tra i vertici nerazzurri e potrebbe essere l’erede ideale di Samir Handanovic. L’affare però non è semplice. Il Cagliari chiede oltre 25 milioni di euro per il portiere, l’Inter ne voleva 12 in ottobre per Nainggolan. C’è inoltre un’importante differenza di ingaggio, con Cragno che percepisce 1 milione di euro mentre il Ninja ne prende 4 più bonus e chiede un contratto importante, alla Godin, almeno fino al 2023 per tornare in Sardegna. Chiaramente il trasferimento del centrocampista sull’isola sarebbe a gennaio, mentre l’estremo difensore resterebbe agli ordini di Di Francesco almeno fino a giugno.