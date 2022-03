Calciomercato Inter, occhi in casa Fiorentina: torna di moda il nome di Milenkovic

Calciomercato Inter: per rinforzare la difesa, i nerazzurri starebbero pensando a Milenkovic della Fiorentina

L‘Inter prepara le grandi manovre in difesa per la prossima estate. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il reparto subirà un grosso rinnovamento e a tal proposito potrebbe tornare di moda il nome di Milenkovic.

L’Inter è lì, attenta, anche perché reputa fattibile l’investimento da 15 milioni con stipendio da 2,5-3 per un 24enne con ampi margini di crescita. Una delle motivazioni che potrebbero convincere il difensore Viola è la forte presenza “slava” nel gruppo nerazzurro. Lui – conclude il quotidiano – prenderebbe il posto di Kolarov.

