Rinnovo Davide Santon, l’Inter prova a blindare il terzino in scadenza 30 giugno 2019: sulle sue tracce ci sono Fiorentina e Parma, le ultime

Settimane decisive per il futuro di Davide Santon. Reduce da una stagione negativa, il laterale difensivo è in scadenza 30 giugno 2019 con l’Inter e nelle ultime settimane si sono fatte avanti numerose squadre per il suo acquisto. Tra queste la Fiorentina, alla ricerca di un’alternativa per Cristiano Biraghi, ma non solo: anche il neopromosso Parma sta pensando di trasmettere un’offerta alla dirigenza nerazzurra.

La Gazzetta dello Sport sottolinea che però l’Inter sta pensando di offrire il rinnovo al terzino prevalentemente per due motivi: la duttilità, che permetterebbe a mister Luciano Spalletti di avere a disposizione un calciatore che può giocare sia a destra che a sinistra, e la normativa Uefa, che richiede in rosa almeno quattro calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile.