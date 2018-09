Calciomercato Inter: ritorno di fiamma per Rafinha a gennaio?

L’Inter potrebbe ritornare sul centrocampista brasiliano del Barcellona, Rafinha che sembra non aver intenzione di rinnovare con gli spagnoli

Il calciomercato si è chiuso ieri in diverse nazioni europee, ma le società sono già a lavoro in vista della prossima finestra di gennaio. Tra queste c’è anche l’Inter che vuole rinforzare ancor di più la rosa di Luciano Spalletti, dopo i diversi acquisti effettuati quest’estate. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di fiamma dei nerazzurri per il centrocampista brasiliano Rafinha. Il giocatore è tornato al Barcellona dopo una stagione all’Inter in cui ha totalizzato 17 presenze realizzando 2 reti e 3 assist e culminata con la qualificazione in Champions League.

Dopo il mancato riscatto da parte del Biscione che ha puntato su Nainggolan, il club spagnolo, intenzionato a cedere il giocatore, ha intavolato una trattativa con il Real Betis giunta sino ai dettagli, ma sfumata proprio ieri, per volere proprio del Barca, nelle ultime ore di mercato. La squadra catalana non ha voluto cedere il giocatore senza rinnovare il contratto in scadenza nel 2020, questa scelta non è stata presa bene dal giocatore che adesso sembra non avere alcuna intenzione di rinnovare con il Barca, almeno per il momento. L’Inter, dunque, potrebbe rifarsi avanti a gennaio e cercare di riportare a Milano il centrocampista classe 1993.