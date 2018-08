Incredibile intreccio di mercato per l’Inter che rischia di veder sfumare la cessione di Joao Mario al Beti, il quale sta per chiudere la trattativa per l’ex nerazzurro Rafinha

In Italia sono ancora aperte le trattative in uscita e le società stanno cercando di completare le ultime cessioni per sfoltire le rose. In ballo ci sono diverse partenze importanti e, tra queste, anche quella di Joao Mario dell’Inter che non rientra più nei piani di mister Luciano Spalletti. La cessione del portoghese consentirebbe alla società nerazzurra di incassare una discreta somma (circa 35 milioni di euro) che potrebbe far rientrare il Biscione nei parametri del Fair Play finanziario.

Da settimane si parla di un interesse per il giocatore, classe 1993, da parte del Betis Siviglia che vorrebbe rinforzare la propria rosa e la trattativa sembrava potersi concludere già nei prossimi giorni. Dalle ultime indiscrezioni, però, sembra potersi creare un clamoroso intreccio di mercato che andrebbe a beffare l’Inter. Secondo Radio Catalunya, difatti, oggi è sbarcato a Siviglia il padre e agente di Rafinha, Mazinho per parlare del passaggio del giocatore dal Barcellona al Betis. Il centrocampista brasiliano, rientrato proprio dal prestito all’Inter, difatti, giungendo alla corte di Quique Setien, potrebbe bloccare l’arrivo di Joao Mario che dovrà trovare una nuova sistemazione prima della fine del calciomercato.