Joao Mario, il Betis Siviglia non molla: le ultime

Calciomercato Inter, Joao Mario può ancora dare l’addio: il portoghese resta sul taccuino del Betis Siviglia

La sessione di mercato estivo si è conclusa per i club di Serie A, ma solo per quanto riguarda gli acquisti. Infatti, le società italiane possono cedere all’estero i propri calciatori e l’Inter potrebbe operare in uscita entro il 31 agosto 2018. Tra i nomi caldi rientra quello di Joao Mario, centrocampista che non rientra nel progetto tecnico di Luciano Spalletti e che piace a diversi club…

Secondo quanto riporta la stampa spagnola, il Betis Siviglia continua a monitorare la situazione del classe 1993: i colleghi di Estadio Deportivo sottolineano che la dirigenza andalusa è alla ricerca della ciliegina sulla torta di una campagna acquisti di altissimo livello e quello dell’ex Sporting Lisbona è uno dei profili che fanno più gola…