Calciomercato Inter, sfida alla Sampdoria per Villar: le ultime

Calciomercato Inter, concorrenza della Sampdoria per il centrocampista Gonzalo Villar, pronto a lasciare la Roma

In questo mercato di gennaio, l’Inter è attento ad eventuali opportunità che posso alzare il livello della rosa. Un’opportunità per i nerazzurri può essere Gonzalo Villar, centrocampista della Roma in uscita visto il poco utilizzo di Josè Mourinho.

Marotta e Ausilio stanno seguendo con interesse la situazione e nel caso in cui dovessero uscire sia Vecino che Sensi (in prestito), l’Inter potrebbe tentare l’affondo decisivo. Sul giocatore spagnolo però c’è anche l’interesse della Sampdoria che è alla ricerca di un centrocampista dopo l’addio di Adrien Silva. A riportarlo è Sky Sport.