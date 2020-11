Inter, si pensa al dopo Handanovic: tre profili in ballo. I nomi

L’Inter sta lavorando al dopo Handanovic e avrebbe messo già tre portieri nel mirino: ecco il piano dei nerazzurri

Il prossimo mercato estivo sarà quello, probabilmente, dove l’Inter interverrà per sostituire Samir Handanovic. Il Corriere dello Sport ha rilanciato tre nomi che potrebbero raccogliere l’eredità del portiere sloveno.

Il primo è Juan Musso, l’argentino iper-valutato dall’Udinese. Il prezzo di oltre trenta milioni è fuori portata per le casse dell’Inter, l’Udinese è pronta a fare resistenza ma tra esuberi e giovani si può sempre trovare una via d’intesa nella trattativa. Musso continua ad avere addosso gli occhi delle big. L‘Inter ha sempre Radu in organico, altro giovane portiere che sta maturando all’ombra di Handanovic. Ma non perde di vista quanto la serie A sta sfornando. Non è una sorpresa Alessio Cragno, alla quarta stagione di seguito nel Cagliari. Già in estate l’Inter aveva pensato a uno scambio tra Cragno e Nainggolan. Offrendo una contropartita piuttosto gradita al club sardo, oltre a un conguaglio di una dozzina di milioni. Ma non si è andati fino in fondo.

Essere entrato nel giro della Nazionale, alimenta l’attenzione anche attorno a Marco Silvestri. Il numero uno del Verona è tra i migliori in questo inizio. Senz’altro tra gli osservati speciali nel suo ruolo. E proprio a San Siro, otto giorni fa contro il Milan, è riuscito a prendere quasi tutto meritandosi una nuova chiamata di Mancini. Tra l’Inter e l’Hellas i rapporti sono buoni, lo confermano le recenti operazioni con Salcedo e Dimarco lasciati in gialloblu. Lo scorso agosto ha rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2021, allungando l’accordo di una stagione. Va in scadenza tra un anno e mezzo, ecco perché rispetto a Cragno e Musso il suo club ha meno potere contrattuale.