Calciomercato Inter, Zazzaroni a sorpresa: «È lui il primo obiettivo». L’annuncio di mercato del direttore del Corriere dello Sport

Ademola Lookman sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri di Cristian Chivu per rinforzare l’attacco della sua Inter. L’eroe dell’Europa League di due anni fa, capace di trascinare l’Atalanta a uno storico trionfo con una tripletta in finale, è stato identificato dal tecnico romeno come il profilo ideale per aggiungere imprevedibilità, velocità e fiuto del gol al reparto offensivo nerazzurro. L’indiscrezione, lanciata su Instagram dal noto giornalista Ivan Zazzaroni, sta infiammando le prime battute del mercato estivo.

Secondo Zazzaroni, Lookman rappresenta la prima scelta assoluta per il nuovo corso tecnico dell’Inter, con Chivu che ne apprezza la duttilità e la capacità di spaccare le partite. Il club di Viale della Liberazione avrebbe già mosso i primi passi, presentando un’offerta per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nigeriano. Tuttavia, la trattativa si preannuncia complessa e al momento si trova in una fase di stallo.

Il problema principale, come spesso accade, è di natura economica. Tra la richiesta dell’Atalanta, forte di un contratto solido e delle prestazioni eccezionali del giocatore, e l’offerta presentata dall’Inter, ballerebbero circa 10 milioni di euro. La Dea non ha intenzione di fare sconti per il suo gioiello e valuta il suo cartellino una cifra considerevole, mentre i nerazzurri, pur determinati a chiudere, devono fare i conti con i paletti del bilancio e non sembrano intenzionati a partecipare ad aste.

L’Inter considera la sua proposta come il massimo sforzo possibile, almeno in questa fase. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i due club riusciranno a trovare un punto d’incontro. I tifosi interisti sognano il colpo Lookman per puntare a nuovi traguardi, ma la dirigenza dovrà lavorare di diplomazia per colmare la distanza e regalare a Chivu il suo obiettivo numero uno.