Inter e Juve, sentite James Rodriguez: «Potrei venire in Italia»

Accostato in passato a Inter e Juventus, James Rodriguez non esclude un futuro in Serie A: ecco le parole del fantasista del Bayern Monaco

Sette reti e undici assist nella prima stagione in Bundesliga per James Rodriguez, trequartista del Bayern Monaco che guiderà la Colombia al Mondiale 2018. Intervistato da GQ, il numero 10 ha parlato di un possibile futuro in Serie A: «Adesso sto bene al Bayern Monaco, abbiamo appena vinto il campionato tedesco e ci piacerebbe vincere la Champions League, ma un giorno potrei anche venire a giocare in Italia», con James che in passato è stato spesso accostato a Inter e Juventus.

Il fantasista ex Monaco e Real Madrid poi parla di Gigi Buffon: «Gianluigi avrebbe dovuto essere presente, è un simbolo del calcio e la sua assenza rappresenta una delle cattive notizie di questo Mondiale. In un campionato così importante dovrebbero concedere una wild card speciale perché non manchino i migliori calciatori della Terra».