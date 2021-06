Calciomercato Juve: Locatelli primo obiettivo, ecco le possibili contropartite

Locatelli Juve, sprint Cherubini: spunta una nuova contropartita per arrivare al centrocampista del Sassuolo

L’obiettivo è raggiungere 40 milioni: la Juve ne offrirà 30 cash, il resto va aggiunto in contropartite. Questa la richiesta del Sassuolo per Manuel Locatelli, richiesta che la Juventus vorrebbe soddisfare per bruciare la concorrenza.

Dragusin piace, ma per i neroverdi non vale 10 milioni. Ecco perché i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa un anche Hamza Rafia, trequartista dell’Under 23 che nella scorsa stagione ha trovato anche il gol con la Prima Squadra in Coppa Italia. Occhio anche a Marco Da Graca (Primavera) e Felix Correia (Under 23). Anche perché la Juve non vorrebbe cedere né Rovella né Fagioli.