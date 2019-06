Calciomercato Juve: Paratici a Parigi, ecco i nomi sul taccuino del ds

Grandi intrecci di mercato a Parigi: il direttore sportivo della Juve, Fabio Paratici, ieri era nella capitale francese. Ecco gli obiettivi

Per una giornata Parigi è stata capitale del calciomercato europeo. Sotto la Tour Eiffel, infatti, si sono svolte alcune delle più importanti trattative per l’estate. Il Psg ha superato tutti nella corsa a De Ligt. In più Raiola si trovava in Francia per imbastire l’affare che porterà Donnarumma alla corte di Leonardo.

Ma non solo. Come riporta Tuttosport, anche Paratici si trovava a Parigi. Facile immaginare come la Juve starebbe cercando di riportare in Italia il brasiliano Marquinhos (ex Roma). Senza dimenticare l’intesse per il centrocampista francese Rabiot, in scadenza di contratto con i campioni di Francia.