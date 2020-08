Calciomercato Juve, Perin in uscita: Atalanta e Roma in pole, i bianconeri cercano una sistemazione per il portiere

La Juventus lavora anche in uscita. Il club bianconero – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – vuole trovare una sistemazione per l’estremo difensore ex Genoa.

In pole ci sono Roma e Atalanta: il tutto dipenderà da Gollini, che piace proprio ai giallorossi. In caso di cessione i nerazzurri potrebbero pensare a uno dei pupilli di Gian Piero Gasperini oppure potrebbe essere un’opzione proprio per i capitolini.