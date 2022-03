Calciomercato Juve: il PSG si riprende Kean? Il classe 2000 sin qui non ha entusiasmato nella sua seconda esperienza bianconera

Secondo quanto riferito dalla BBC, il Psg vorrebbe riportare Moise Kean a Parigi per la prossima stagione. L’attaccante della Juve è in prestito con obbligo di riscatto (condizionato) dall’Everton fino al 2023, ma non è da escludere un addio a fine campionato.

Non ha entusiasmato, infatti, sin qui il ritorno del classe 2000 a Torino. I prossimi mesi saranno decisivi per la possibile permanenza dell’attaccante.