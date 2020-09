Calciomercato Juve: riattivati i contatti per Cavani, i dettagli

Calciomercato Juve: il club bianconero ha riattivato i contatti per Edinson Cavani. Continua il rebus attaccanti per la Vecchia Signora

Continua il rebus attaccanti per la Juventus. Viste le difficoltà per arrivare a Luis Suarez legate al passaporto e alla buonuscita che l’attaccante dovrà percepire dal Barcellona, il club bianconero ha riattivato i contatti per Edinson Cavani.

Secondo Gianluca Di Marzio la Vecchia Signora ha cercato di capire se l’attaccante sia disposto ad approdare in bianconero e quali siano le sue pretese economiche, ritenute troppo alte fino a qualche settimana fa. Si tratta di contatti esplorativi ma la Juve considera Cavani uno dei possibili candidati per sostituire Higuain, al pari di Suarez e Edin Dzeko.