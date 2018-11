Rabiot: la Juve ci prova per gennaio, la Roma lo vorrebbe a zero a giugno

Il talentino del Psg lascerà la Francia a fine stagione: su di lui c’è il forte interesse sia della Juve che della Roma

In estate si aprirà la corsa ad Adrien Rabiot. Sul francese ci sono, da tempo, gli occhi di Juve, Roma e Barcellona. Ma attenzione ai possibili sviluppi sotto la Tour Eiffel. La stampa transalpina ribadisce che il Psg si è ormai rassegnato alla partenza del suo gioiello, che si libererà a zero la prossima estate. Le titubanze del ragazzo e del suo entourage sembrano portare in un’unica direzione, quella dell’addio, che, a fine stagione sarebbe a zero. Ed è proprio questo aspetto che inquieta la dirigenza parigina. Perdere un campione allevato in casa senza un ritorno economico. Ecco perchè i francesi preferirebbero sacrificarlo a gennaio provando a monetizzare subito. E qui entra in gioco la Juve. Perché i bianconeri stanno seguendo ormai da anni il ragazzo, hanno già avviato contatti proficui con la mamma-agente Veronique – ci sarebbe stato un incontro ad inizio ottobre a Parigi con il direttore sportivo Fabio Paratici – e non vogliono lasciarsi sfuggire l’opportunità di rinforzare il centrocampo con un campione. Meglio sarebbe, naturalmente, se a parametro zero.

Il tentativo di affondo già a gennaio per Rabiot da parte della Juve avrebbe un duplice motivo: battere la concorrenza di Barcellona e Roma (che sperano di accogliere il centrocampista a zero a giugno) e soddisfare le esigue richieste del Paris Saint German. La cifra a cui andare a dama è già trapelata: il Psg si «accontenterebbe» di 10 milioni, tutto sommato un ammontare non proibitivo per i campioni d’Italia che potrebbero assicurarsi una tessera preziosa da aggiungere al centrocampo. E l’operazione avrebbe senso oltremodo se i tempi di recupero di Emre Can dovessero allungarsi (al momento si balla per il suo rientro tra metà dicembre e gennaio).