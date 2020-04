Calciomercato Juve: spunta l’ipotesi Milik, sondaggio con il Napoli

La Juventus starebbe pensando ad Arkadiusz Milik per rinforzare il proprio attacco: il contratto del polacco scadrà nel 2021

In estate la Juventus dovrà necessariamente rinforzare l’attacco vista la partenza, quasi certa, di Gonzalo Higuain. L’ultimo nome che si aggiunge alla lista degli obiettivi di Paratici è quello di Arkadiusz Milik.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il polacco ha tutti i crismi necessari per diventare il nuovo centravanti bianconero e in più ha già lavorato con Maurizio Sarri. Milik ha anche un contratto che scade nel 2021 e ad oggi non sembrerebbe intenzionato a rinnovare. Per questo la Juve si è mossa, senza dimenticare gli altri obiettivi di mercato: Icardi e Gabriel Jesus.