Calciomercato Juve: tentativo per Smalling, lo vuole Allegri

Calciomercato Juve: i bianconeri hanno iniziato a discutere con gli agenti di Smalling per il passaggio del difensore a parametro zero

La Juve ha avviato i primi contatti con gli agenti di Smalling per capire le condizioni di una eventuale operazione. A svelarlo è Tuttosport. Il difensore della Roma è in scadenza di contratto a giugno e ha una clausola di rinnovo fino al 2024 (attivabile solo con il suo benestare) nel caso in cui dovesse giocare il 50% delle partite stagionali.

I giallorossi gli hanno anche proposto il rinnovo fino al 2025 ad un ingaggio più contenuto. Ad Allegri un difensore come Smalling piace e i bianconeri potrebbero offrirgli un biennale da più di 3.5 milioni a stagione. L’inglese piace anche all’Inter come eventuale sostituto di De Vrij.

