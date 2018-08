Calciomercato Juve: l’Under 23 si assicura Mavdidi. All’Arsenal due milioni di euro, al giocatore un quadriennale

La Juventus piazza un gran bel colpo per l’Under 23. Dall’Arsenal è stato perfezionato l’accordo per l’acquisto dell’attaccante, classe ’98, Stephy Mavididi, che si è già messo in mostra nelle serie minori inglesi con le maglie di Preston e Charlton. Per lui quattro anni di contratto, con la Juventus che verserà ai Gunners due milioni per il cartellino. Il ragazzo rafforza la rosa a disposizione del tecnico Mauro Zironelli, che avrà la possibilità di lavorare con un attaccante di assoluto valore. Ma continua la ricerca del fuoriquota: piace Maniero, ma è conteso dal Cosenza.