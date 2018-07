La Juventus è pronta a cedere. Calciomercato Juve: via Rugani, Higuain, Favilli e Sturaro. I bianconeri fanno cassa

E ora la Juventus fa cassa! I bianconeri hanno festeggiato l’arrivo di Cristiano Ronaldo ma si apprestano a salutare alcuni dei calciatori che hanno fatto bene negli ultimi anni e che sono stati degli elementi preziosi per Allegri. La Juve cerca i 117 milioni per rientrare dalla spesa per il portoghese e cerca nuovi introiti per finanziare i nuovi colpi. Secondo Il Corriere dello Sport, sono in arrivo i primi 50 milioni dalla cessione di Daniele Rugani al Chelsea: i Blues sono pronti ad alzare la posta e la Juve è pronta a salutare il difensore.

L’addio del classe ’94 e l’addio di Benatia potrebbero portare a Torino un nuovo difensore: nel mirino ci sono Gimenez e Godin dell’Atletico Madrid. Poi sarà la volta del Pipita Higuain, cercato dal Milan ma anche dal Chelsea. In bilico il futuro bianconero di Stefano Sturaro e Andrea Favilli: il centrocampista classe ’93 ha richieste soprattutto in Premier League potrebbe fruttare altri 20 milioni, mentre il giovane centravanti appena acquistato dall’Ascoli potrebbe essere acquistato dall’Udinese, che ha già ingaggiato Rolando Mandragora per 20 milioni di euro. Calciomercato Juve: i bianconeri fanno cassa!