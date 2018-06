Emre Can, sì alla Juve prossima settimana. Novità clausola

Il tedesco ex Liverpool Emre Can è ormai un nuovo giocatore della Juventus, la firma sul contratto dovrebbe arrivare la settimana prossima

E’ stato inseguito a lungo e finalmente Emre Can diventerà un nuovo calciatore della Juventus. Il tedesco da tempo piaceva alla Vecchia Signora, che dopo mesi di lunghe trattative è finalmente riuscita a strappare il sì del giocatore. Can infatti ha terminato il suo contratto con il Liverpool ed è quindi libero di trasferirsi nel club di Torino. Sarà lui dunque il primo rinforzo per il centrocampo di Massimiliano Allegri per la prossima stagione.

Sembra dunque tutto fatto, manca solo la firma del contratto e poi sarà tutto ufficiale. Firma che all’inizio sembrava dovesse arrivare subito dopo la finale di Champions tra Real Madrid e Liverpool. Tuttavia si è deciso di aspettare fino a non prima della prossima settimana per permettere al giocatore di terminare le vacanze ed potersi così aggregare al gruppo. Secondo Tuttosport si parla di un accordo quadriennale con l’inserimento di una clausola rescissoria, una novità assoluta della gestione Marotta.