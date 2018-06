La Juventus continua a monitorare Robert Lewandowski. L’attaccante lascerà il Bayern Monaco: le ultimissime

Lewandowski alla Juventus non è fantamercato! Il centravanti polacco del Bayern Monaco lascerà il suo attuale club e proprio sui dubbi del giocatore poggiano le certezze bianconere. Secondo Il Corriere dello Sport, l’affare non è semplice ma non è impossibile. L’appeal della Juve in Europa è cresciuto sensibilmente negli ultimi 4 anni e i bianconeri possono anche sfruttare il canale privilegiato con i bavaresi, dopo gli affari Coman, Vidal, Benatia e Douglas Costa, per intavolare una trattativa con il Bayern. Rummenigge chiede almeno 100 milioni di euro per il suo centravanti ma l’affare si può chiudere anche a 80-90 milioni.

Chelsea, Manchester United e PSG sono pronte a mettere i bastoni fra le ruote alla Juventus ma i bianconeri non partono sfavoriti. Se davvero la Juventus decidesse di cedere Gonzalo Higuain, il primo nome sulla lista per rimpiazzarlo sarebbe quello di Robert Lewandowski. Non è da escludere un clamoroso scambio di centravanti tra Juve e Bayern Monaco con Higuain a recitare il ‘mia san mia’ del Bayern, e con Lewandowski in bianconero. Una cosa però appare certa: Lewa non è più felice a Monaco di Baviera e il suo agente è a lavoro per trovargli una nuova sistemazione. La Juve ci spera.