Panchina Milan, la piazza respinge Lopetegui: i dirigenti pensano ad un’ALTERNATIVA

Panchina Milan, cambiano in corsa i piani della dirigenza rossonera dopo la netta protesta della tifoserie a su Lopetegui

La piazza spaventa la dirigenza del Milan e cambiano i piani per la panchina rossonera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il no secco della tifoseria nei confronti di Lopetegui – favorito di Cardinale – ha costretto i dirigenti a riaprire i casting per trovare il sostituto di Stefano Pioli.

I nomi principali ora sembrano essere due: Paulo Fonseca e Roberto De Zerbi. Entrambi conoscono la Serie A e sono apprezzati per il loro saper lavorare con i giovani: il portoghese alla Roma aveva infatti lanciato giocatori come Bove, Zalewski e Calafiori in prima squadra. Per quanto riguarda il tecnico italiano, a suo favore c’è anche l’esperienza nei settori giovanili rossoneri e il fascino della sua proposta di gioco.