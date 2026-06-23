Calciomercato Juventus: maxi intreccio per Gila e Lobotka, Carnevali esce allo scoperto su Kolo Muani

Calciomercato Juventus: che intreccio per Gila e Lobotka, Carnevali ha fatto questa rivelazione su Kolo Muani. Gli aggiornamenti

Si preannuncia un’estate infuocata sull’asse Torino-Roma-Napoli, con un clamoroso inserimento a sorpresa che rischia di stravolgere gli attuali equilibri della Serie A. La Juventus è pronta a sfidare apertamente i partenopei nella corsa per assicurarsi Mario Gila, difensore centrale in forza alla Lazio. Fino a pochi giorni fa il centrale iberico sembrava a un passo dal vestire l’azzurro, ma l’irruzione della dirigenza bianconera ha improvvisamente sparigliato le carte in tavola. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, i bianconeri stanno recuperando il terreno perduto con straordinaria rapidità.

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La strategia difensiva e la contromossa del Napoli

Alla base del blitz piemontese c’è una precisa intuizione di Giovanni Carnevali. L’amministratore delegato considera lo spagnolo classe 2000 un obiettivo di mercato decisamente più accessibile e concretizzabile rispetto a piste estere tortuose, come quella che porta a Kim Min-jae del Bayern Monaco. La valutazione complessiva dell’affare si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra sostenibile per le casse societarie. Per difendere il proprio vantaggio e convincere la dirigenza laziale, i campani stanno però preparando una contromossa strategica, offrendo a Claudio Lotito i cartellini di Rafa Marin e Lucca con la formula del prestito temporaneo.

Nel frattempo, un recente summit di mercato andato in scena a Forte dei Marmi tra Carnevali e il tecnico Luciano Spalletti ha tracciato i binari della nuova Juventus. Secondo quanto svelato da La Gazzetta dello Sport, il grande desiderio del mister di Certaldo è Stanislav Lobotka, pilastro del suo storico scudetto in Campania. L’obiettivo è affidargli le chiavi della cabina di regia per avanzare Manuel Locatelli nel ruolo di mezzala-incontrista. La strada si preannuncia però in forte salita: con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra e una clausola rescissoria valida solo per l’estero, Aurelio De Laurentiis valuta il regista non meno di 30 milioni di euro.

Le manovre in attacco: Carnevali scopre le carte

Prima di affondare i colpi da novanta, la Juventus dovrà concentrarsi sulle cessioni e sulla ricerca di un portiere, con Guglielmo Vicario ed Emiliano Martinez in prima fila. Per il reparto avanzato, l’osservato speciale resta la stella del Paris Saint-Germain, Randal Kolo Muani. Sulle pagine di Tuttosport, il dirigente juventino ha confermato ufficialmente lo stato della trattativa con una dichiarazione chiarissima: «Kolo Muani? Ci stiamo lavorando».

Il transalpino, che freme per sbarcare a Torino e mantiene contatti costanti con l’ambiente, si sposa a meraviglia con il calcio fluido di Spalletti, che sogna di affiancarlo a Dusan Vlahovic (con Alexander Sorloth come solida alternativa). Dopo il trasferimento sfumato a gennaio a causa del muro eretto dal Tottenham prima dell’esonero di Thomas Frank, l’operazione con il PSG potrebbe ora concretizzarsi sulla base di 40 milioni di euro, riducendo la quota fissa attraverso l’inserimento di mirati bonus strutturati.