Calciomercato Juventus: Kelly già ai saluti? Quella squadra ha chiesto informazioni per il difensore inglese ex Newcastle

Il suo futuro alla Juventus è un rebus, un paradosso di mercato che potrebbe vedere un giocatore ben integrato e desideroso di restare partire dopo appena sei mesi. Lloyd Kelly, arrivato a Torino lo scorso gennaio, si trova al centro di una strategia di mercato che potrebbe vederlo sacrificato sull’altare del bilancio, nonostante la sua volontà sia quella di continuare a vestire la maglia bianconera.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione è chiara: il difensore inglese non ha mai chiesto la cessione. Dal suo arrivo, si è inserito perfettamente negli schemi tattici di Igor Tudor, diventando una risorsa preziosa e affidabile per la retroguardia della Juventus. La sua intenzione sarebbe quindi quella di proseguire la sua avventura a Torino, convinto di poter dare un contributo importante alla squadra. La dirigenza bianconera, tuttavia, ragiona secondo logiche di mercato differenti. La necessità di reperire fondi per lanciare l’assalto finale a un grande obiettivo in attacco, identificato in Randal Kolo Muani, ha spinto il club a considerare Kelly come un asset di valore da cui monetizzare. La valutazione è già stata fissata: per lasciar partire l’inglese, la Juventus chiede una cifra compresa tra i 18 e i 20 milioni di euro.

Alla finestra, molto interessato, c’è il Sunderland. Il club inglese ha già effettuato un primo sondaggio esplorativo per capire i margini della trattativa e ora sta valutando se presentare un’offerta ufficiale che si avvicini alle richieste della Juve. La posizione della Vecchia Signora è irremovibile: se arriverà una proposta adeguata, il via libera alla cessione sarà quasi automatico. Il futuro di Kelly, dunque, non è più nelle sue mani, ma è legato indissolubilmente alle decisioni che verranno prese in Inghilterra. Se il Sunderland affonderà il colpo, la sua avventura italiana potrebbe concludersi in un lampo.