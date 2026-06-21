Calciomercato Juventus, Kolo Muani e portiere: Carnevali lavora su due fronti decisivi

Calciomercato Juventus, da Kolo Muani per l’attacco alla doppia pista Martinez e Vicario per la porta: Carnevali lavora su due fronti decisivi

Il calciomercato Juventus entra in una fase centrale, con due dossier destinati a pesare in modo significativo sulla costruzione della nuova squadra: il ritorno di Randal Kolo Muani e la scelta del prossimo portiere. Il legame tra l’attaccante francese e il mondo bianconero non si è mai realmente interrotto, alimentato dalla volontà del giocatore di tornare a Torino dopo i sei mesi già vissuti alla Continassa.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la situazione offensiva impone alla Juventus una riflessione profonda. Lo stallo sul rinnovo di Dusan Vlahovic e il rendimento non all’altezza delle aspettative di Jonathan David e Lois Openda hanno riportato in primo piano il nome di Kolo Muani, considerato un profilo ideale per il gioco di Luciano Spalletti.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Calciomercato Juventus, Kolo Muani vuole il ritorno a Torino

Calciomercato Juventus, Kolo Muani vuole il ritorno a Torino – CalcioNews24.com

L’ultima stagione di Kolo Muani al Tottenham è stata complicata, tra cambi di allenatore e una salvezza raggiunta soltanto nel finale. Già a gennaio il francese avrebbe manifestato il desiderio di rientrare in Italia, ma il veto di Thomas Frank bloccò l’interruzione del prestito. Anche al Paris Saint-Germain, però, il suo futuro resta chiuso: Luis Enrique non lo considera centrale nel progetto.

Tra il giocatore e la Juventus esisterebbe già una base d’intesa per un contratto quadriennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ora la partita passa nelle mani di Giovanni Carnevali, che ha avviato i primi contatti con Luis Campos per ricostruire rapporti istituzionali con il PSG, deteriorati nella precedente gestione.

L’obiettivo bianconero è impostare l’operazione su un prestito con obbligo di riscatto, con pagamenti dilazionati e valutazione complessiva non superiore ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Martinez resta il preferito per la porta

Parallelamente, la Juventus lavora anche sul nuovo portiere. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il preferito resta Emiliano Martinez, profilo di esperienza internazionale e personalità già testata ai massimi livelli con Aston Villa e Argentina.

La dirigenza vuole evitare scommesse troppo rischiose, puntando su un portiere già abituato a pressioni elevate. Il problema resta economico: il club inglese valuta il Dibu non meno di 10 milioni di euro, cifra a cui va aggiunto un ingaggio importante.

Calciomercato Juventus, Vicario alternativa concreta

Per questo resta viva la candidatura di Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham e considerato un’opzione più sostenibile. Il portiere italiano ha già lavorato con Spalletti in Nazionale e rappresenta un profilo affidabile, meno oneroso rispetto a Martinez.

La Juventus valuta, Carnevali tratta e il mercato entra nel vivo: tra attacco e porta, le prossime settimane possono orientare l’intera estate bianconera.