Calciomercato Juventus, la caccia al bomber è aperta: tre i nomi, con Suarez in pole. Attenzione a Edin Dzeko e Morata

Le voci si accavallano, soprattutto in questo periodo. La Juventus di Andrea Pirlo è ancora a caccia del suo numero 9, quel bomber in grado di sostituire Gonzalo Higuain. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle mosse di mercato bianconere in vista della prossima stagione, analizzando i nomi presenti sulla lista dei desideri del club.

SUAREZ IN POLE – L’obiettivo numero uno resta Luis Suarez, ma il passaporto italiano rimane un problema da non sottovalutare. L’Atletico Madrid vuole i contanti per Morata, mentre Dzeko potrebbe restare a Roma dopo il ko di Zaniolo. Il valzer delle punte, dunque, è appena iniziato.