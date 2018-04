Pogba e Morata alla Juventus? Più facili Emre Can e Gomes (e non solo)

Calciomercato Juventus, le ultime: si è parlato di ritorni clamorosi come Pogba e Morata, ma sono situazioni quasi impossibili. Can e Gomes sono più fattibili, ci sono pure altri nomi

Giuseppe Marotta non è un tipo che si sbilancia, ma su Paul Pogba e Alvaro Morata è stato chiaro. L’amministratore delegato della Juventus ha lasciato aperta la porta per un possibile ritorno da parte dei giocatori di Manchester United e Chelsea, anche se le trattative sono in salita. Pogba e Morata hanno un costo complessivo di oltre centotrenta milioni di euro, una somma che la Juventus non sembra avere intenzione di spendere. Pare difficile un doppio affare in prestito, visto che si parla di grandissimi giocatori, la sensazione è che Pogba e Morata possano rimanere solo dei sogni. Più concreto è Emre Can, che però deve sbrigarsi. Il centrocampista è in scadenza col Liverpool, ha già una mezza parola con la Juventus ma non ha ancora firmato niente coi bianconeri. L’operazione Can è fattibilissima, o almeno lo è rispetto a Pogba e Morata, ma finché il tedesco non dice sì la Juventus non può stare tranquilla.

Calciomercato Juventus, la lita della spesa

Nelle ultime ore ha preso corpo anche un altro possibile colpo, André Gomes. Il portoghese piaceva ai tempi del Valencia, ora è al Barcellona e non gioca quanto vorrebbe. I blaugrana potrebbero darlo via, magari in prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma non pare un affare dispendioso. Gomes entra nella lista dei desideri di Marotta e Paratici, non è il solo. Dennis Praet della Sampdoria è uno dei nomi caldi per il centrocampo, così come Bryan Cristante dell’Atalanta. I rapporti con le due società sono buoni, ma non è ancora stata intavolata una trattativa ufficiale. Attenzione anche a Lorenzo Pellegrini, la clausola del centrocampista della Roma continua a stuzzicare le fantasie bianconere. Chiudiamo con la difesa, perché è in arrivo Matteo Darmian. Ai margini del Manchester United (è tornato titolare ieri dopo sei mesi), Darmian può arrivare per quindici milioni e garantire duttilità sulle fasce.