Sampdoria e mercato, Praet allontana la Juventus: «Non lascerò Genova»

La Juventus vuole Dennis Praet della Sampdoria e si ritroverà di fronte il suo obiettivo di calciomercato: le ultime da Bogliasco

Un obiettivo di calciomercato della Juventus sfiderà i bianconeri. Dennis Praet gioca nella Sampdoria e le voci lo danno in partenza a giugno, Massimo Ferrero vuole cercare di tenerlo ma è consapevole che può darlo via di fronte a una bella offerta. La Juve è sulle sue tracce ormai da tempo, con l’Inter che segue a ruota. Oggi si giocherà proprio Juventus-Sampdoria, una partita importante per Scudetto e Europa League e anche per il futuro del belga. Chissà che, nella pancia dell’Allianz Stadium, non si muova qualcosa proprio per l’ex dell’Anderlecht.

«L’interessamento di squadre forti fa piacere, significa che sto giocando bene. Per ora penso solo alla Sampdoria, non ho in programma di lasciare Genova» è quanto ha detto Praet ai microfoni de La Gazzetta dello Sport a proposito di un possibile trasferimento a Torino. Chiusura alla Juve? Sembra di no, probabilmente sono frasi di circostanza in attesa del mercato vero e proprio. Testa alla corsa per l’Europa League, dunque, Praet non ha intenzione di pensare alle trattative: «Clausola da ventisei milioni? L’ho letto, ma se ne occupa mio padre, io penso a giocare e a inseguire l’Europa. Non deve essere un peso, ma uno stimolo».