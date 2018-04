Juventus, quando rientra Bernardeschi? «Spero di esserci col Napoli»

Il rientro di Federico Bernardeschi è un’incognita per la Juventus: l’operazione è esclusa, lui vorrebbe esserci per il big match di Serie A contro il Napoli

Alla presentazione di Undici, progetto di cibo e marketing della Juventus, ha detto la sua Federico Bernardeschi. Al momento è ai box per infortunio e non si sa quando tornerà. Lui ha in mente un giorno preciso e spera di poterci essere contro il Napoli, nella sfida più importante di questo finale di stagione: «Mi alleno con la squadra, ci sono ancora dei fastidi fisiologici e bisogna aspettare che facciano il loro corso. L’operazione è esclusa al cento per cento. La data del rientro potrebbe essere il 22 aprile, io scalpito e voglio accelerare i tempi».

Bernardeschi si è fatto male lo scorso febbraio nella partita contro il Torino. Si è infortunato al ginocchio e da allora è ai box in attesa del rientro. Ha assistito dalla tribuna alle recenti partite della sua Juventus, tra cui quella sfortunata in Champions League con il Real Madrid. Il rigore dato all’ultimo secondo è stato, ed è ancora, al centro del dibattito in Italia così come le parole di Gigi Buffon. Bernardeschi ha una sua idea: «Per tutti noi è un esempio, lo è stato per venti anni ed è un grandissimo campione. Ci sta che fosse deluso sul momento per un rigore dubbio. Fa male a tutti. Io a ventiquattro anni non posso permettermi di giudicarlo».