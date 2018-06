Allegri, Marotta e la ‘rivoluzione del Gattopardo’

Rivoluzione sul mercato per i bianconeri, Marotta e Allegri preparano 3 diverse squadre. Calciomercato Juve: ecco i nomi

«Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi». Massimiliano Allegri, nell’incontro andato in scena con la dirigenza della Juventus a maggio, potrebbe aver citato una frase del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa per parlare del calciomercato bianconero. Sì, perché la Juventus potrebbe modificare sostanzialmente il suo aspetto, partendo dalla difesa. La prima Juve del dopo Buffon potrebbe cambiare volto, potrebbe cambiare tanto. Sono già arrivati Mattia Caldara, Leonardo Spinazzola, Mattia Perin, Andrea Favilli (il giovane andrà via in prestito) ed Emre Can. E’ quasi fatta per l’acquisto di Joao Cancelo per circa 40 milioni di euro. Poi sarà tempo di uscite. Serviranno delle uscite importanti per finanziare dei grandi colpi e la Juventus pensa alle cessioni di Sturaro, Mandragora, Audero, Cerri, e Clemenza. Ma non solo. Potrebbero esserci anche delle uscite eccellenti.

Calciomercato Juve: le tre rivoluzioni di Marotta e Allegri

Secondo Tuttosport, Massimiliano Allegri e Beppe Marotta hanno studiato tre soluzioni, tre Juventus diverse, pronte a cambiare in base alle esigenze del mercato. La prima Juventus prevede le cessioni di Daniele Rugani, che come vi abbiamo rivelato in esclusiva ha ricevuto un’offerta molto importante dal Chelsea, Miralem Pjanic (piace in Premier ma anche al PSG e al Barcellona) e Gonzalo Higuain (piace soprattutto al Chelsea). La Juve, in quel caso, punterebbe su uno tra Godin e de Ligt per rimpiazzare Rugani, su Milinkovic-Savic o Pogba in mediana, e su Mauro Icardi o Alvaro Morata in avanti, più Golovin. L’ipotetica formazione titolare sarebbe la seguente: Szczesny in porta; Cancelo, Godin, Chiellini, Alex Sandro in difesa; Milinkovic-Savic (Pogba), Emre Can, Matuidi a centrocampo; Dybala, Icardi (Morata) e Douglas Costa (Golovin) in avanti. La seconda Juventus invece prevederebbe gli addii in contemporanea di Alex Sandro, Benatia e Higuain. La Juve, in quel caso, punterebbe su Godin e Bernat in difesa, su uno tra Kovacic, Verratti, Golovin o Rabiot in mediana, e su Martial in attacco. La ‘rivoluzione 2’ prevederebbe una Juve con: Szczesny in porta, Cancelo, Godin, Chiellini e Bernat in difesa, centrocampo a tre con Khedira (Kovacic, Verratti, Golovin o Rabiot), Pjanic, Emre Can; Dybala, Mandzukic, Martial in avanti.

Calciomercato Juve, da Icardi a Milinkovic-Savic: la rivoluzione bianconera

La terza rivoluzione invece prevederebbe il clamoroso addio della coppia gol in HD, ovvero di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, con Miralem Pjanic e Alex Sandro ancora bianconeri. In quel caso la Juve, con le altre cessioni, potrebbe contare su un gruzzoletto superiore ai 300 milioni e nelle idee bianconere potrebbe nascere una Juventus con il 4-2-3-1 con Szczesny in porta; Darmian, Savic, Chiellini e Alex Sandro in difesa; Emre Can e Pjanic a comporre la cerniera di centrocampo; Bernardeschi, Milinkovic-Savic e Douglas Costa alle spalle di uno tra Mauro Icardi e Alvaro Morata.